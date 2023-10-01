Во Владивостоке перестали работать паркоматы с 1 октября из-за санкций ЕС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во Владивостоке временно отключили паркоматы с 1 октября из-за усиления санкций Евросоюза. Об этом говорится на сайте компании "Цифровое Приморье".

Отмечается, что в связи с усилением антироссийских санкций официальный поставщик парковочного оборудования компания FLOWBIRD уведомила о прекращении поддержки программного обеспечения и аппаратной части паркоматов.

"Нам жаль прекращать эти хорошие деловые отношения, но в нынешних условиях мы больше не можем поддерживать их", – приводится обращение компании FLOWBIRD.

Из-за прекращения поддержки паркоматов во всем Владивостоке будут временно отключены устройства для безналичной оплаты парковки. Автомобилистов просят пользоваться другими способами оплаты: через приложение "Цифровое Приморье", сайт компании или смс.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширила санкции против России. Так, в антироссийском списке появились 11 новых позиций. Ограничения введены в том числе против главы МЧС Александра Куренкова, в отношении ЦИК РФ и лично секретаря комиссии Натальи Будариной.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна будет придерживаться санкционного режима в отношении РФ. Об этом он сообщил после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.