Минфин США включил компанию "Авиатрейд" из РФ в санкционный список по Судану

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Соединенные Штаты включили компанию "Авиатрейд" из Ижевска в санкционный список по Судану. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.

Ограничительные меры были также установлены в отношении гражданина Судана и компании GSK Advance.

Внесение в список предполагает блокировку активов в США и запрет американцам вести бизнес с подпавшими под санкции.

Ранее Соединенные Штаты внесли в санкционные списки три компании из России, имеющие отношение к авиации.

Уточнялось, что рестрикции были введены в отношении технического центра "Дельта-Аэро", компании "Аэросила" и АО "ОДК-Стар". Их заподозрили в сотрудничестве с Ираном, а именно с государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).

Позднее Минфин США исключил из санкционного списка российскую компанию "ОДК-Стар".

При этом 25 сентября министерство внесло в черный список еще пять компаний из России.



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