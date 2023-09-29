Британия расширила санкции против России

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Великобритания расширила санкции против России, сообщается на сайте правительства страны.

В антироссийском списке появились 11 новых позиций. Ограничения введены в том числе против главы МЧС Александра Куренкова, в отношении ЦИК РФ и лично секретаря комиссии Натальи Будариной.

Также под санкции подпали депутат Госдумы Александр Сидякин и председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Ранее Минторг США ввел новые экспортные ограничения против 11 структур, в числе которых оказались две российские фирмы. В черный список вошли 11 структур из Мьянмы, Китая, Никарагуа и России. Среди российских фирм под ограничениями оказались "Авиатех" и "Авиазапчасть".

Минторг США ограничил экспорт бытовой техники