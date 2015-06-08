Продажа патентов принесла бюджету Москвы более 2,2 млрд рублей

Новый корпус многофункционального миграционного центра в деревне Сахарово (ТиНАО) сможет принимать до 10 тысяч человек в день, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Максим Решетников во время встречи с экспертами – представителями различных общественных, профсоюзных и правозащитных объединений трудовых мигрантов. Ожидается, что он откроется во второй половине этого года.

"Мощность центра должна быть избыточной. Это единственный способ борьбы с многочисленными посредниками. Иностранный гражданин не будет нуждаться в услугах никаких третьих лиц, если сможет в любое время в свободном доступе обратиться за услугами миграционного центра. У нас уже сейчас во временном центре нет очередей, а новый корпус обеспечит проходимость до 10 тысяч человек в день", – пояснил он.

Эксперты предложили открыть раздел жалоб и предложений на сайте, проинформировать работодателей – юридических лиц о необходимости заключения трудовых договоров с мигрантами для уведомления об этом отделений УФНС (на основании такого уведомления юридическое лицо получает вычет по налогу на доходы физических лиц).

С начала работы миграционного центра принято более 255 тысяч комплектов документов на оформление патента и выдано более 200 тысяч патентов. При наличии медицинской справки мигрант может оформить и подать весь комплект документов в день обращения. При этом отслеживать загрузку центра в реальном времени можно в специальном разделе сайта.

Пропускная способность зоны приема документов с начала работы многофункционального центра выросла с 600 до шести тысяч человек в день. За получением медицинской справки в Сахарово обратились 47 879 человек, тестирование на знание русского языка, истории и основ законодательства России проходили 248 828 мигрантов, из них порядка 17 процентов не смогли сдать тест с первого раза.

В настоящее время в центре работают около 800 сотрудников, 90 процентов которых жители Новой Москвы.

С начала 2015 года поступления в столичный бюджет от продажи патентов мигрантам составили более 2,2 миллиарда рублей. На конец прошлого года эта цифра равнялась 2,914 миллиарда.