Пятилетняя девочка из России погибла в Тайланде

Фото: телеграм-канал SHOT

Одна россиянка погибла и шесть туристов из РФ получили травмы в результате столкновения скоростного катера со скалой в Тайланде. Об этом сообщает Khao Phuket.

Сообщается, что в районе острова Майтон в провинции Пхукет в Таиланде катер столкнулся со скалами. В результате пострадали девять человек, в том числе два члена экипажа.

По предварительной информации, погибшей россиянкой оказалась пятилетняя девочка.

Ранее в Республике Алтай автобус наехал на 9-летнего ребенка, который скатился на ледянке на проезжую часть. От полученных травм мальчик погиб.

Ранее на Урале водитель внедорожника насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу, чтобы купить мандарины в магазине. От полученных травм девочка скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи.