Уголовное дело возбудили по факту жесткой посадки Ми-2 в Якутии

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Уголовное дело завели по факту жесткой посадки Ми-2 в Якутии. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

"Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 263 УК РФ. Воздушное судно восстановлению не подлежит", – сообщается в публикации.

Там также уточнили, что в результате аварийной посадки травмы получили пилот и двое пассажиров.

30 октября вертолет Ми-2 летел из Джарджана. Во время взлета он начал терять высоту и совершил жесткую посадку. По данным МЧС, инцидент произошел в 325 километрах от села Жиганск.

К вылету со спасателями на территорию ЧП был готов ВС Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России. Позже стало известно, что на место происшествия прилетел вертолет Ми-8 АК "Полярные авиалинии". Пострадавших перевезли в поселок Тикси Булунского района.

Сообщалось, что в результате жесткой посадки троих пострадавших госпитализировали с травмами средней степени тяжести.



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