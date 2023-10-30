Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Якутии

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Вертолет Ми-2, вылетевший из Джарджана, совершил жесткую посадку в Якутии, из-за чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"При взлете с точки вертолет начал терять высоту и совершил жесткую посадку", – сказано в сообщении.

По информации ведомства, на борту находилось в тот момент пять человек. Как утверждает МЧС, вынужденную посадку вертолет произвел в 325 километрах от села Жиганск.

В ведомстве добавили, что для оказания помощи из поселка Тикси Булунского района в ближайшее время должен вылететь Ми-8 со спасателями и врачами.

"В готовности к реагированию из Якутска находится ВС Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России со спасателями", – отметили в МЧС.

Ранее в Ненецком автономном округе (НАО) из-за обледенения совершил жесткую посадку самолет Ан-2 с пассажирами на борту. По предварительным данным, погибли два человека. На борту самолета находились 12 человек, в том числе два члена экипажа.

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