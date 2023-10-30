Троих пострадавших госпитализировали после жесткой посадки Ми-2 в Якутии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Троих пострадавших после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава.

"По результатам обследования они госпитализированы <...> с травмами средней степени тяжести. Двое отказались от медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Вертолет Ми-2 летел из Джарджана. Во время взлета он начал терять высоту и совершил жесткую посадку. По данным МЧС, инцидент произошел в 325 километрах от села Жиганск. На тот момент было известно о двух пострадавших.

К вылету со спасателями на территорию ЧП был готов ВС Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России. Позже стало известно, что на место происшествия прилетел вертолет Ми-8 АК "Полярные авиалинии". Пострадавших перевезли в поселок Тикси Булунского района.

В Новосибирске выясняются причины жесткой посадки частного самолета