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Происшествия

31 октября, 20:04

Штатный режим пропуска составов на МЦК возобновлен

происшествия транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интервалы движения поездов против часовой стрелки на участке Московского центрального кольца (МЦК) восстанавливаются. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

"Постепенно восстанавливается интервал движения поездов против часовой стрелки на МЦК. На участке, где поезда снижали скорость, возобновлен штатный режим пропуска составов", – говорится в сообщении.

Ранее по техническим причинам был увеличен интервал движения поездов против часовой стрелки в юго-восточной части МЦК. Для стабилизации интервала железнодорожники выдали на линию резервный состав.

Накануне сбой в движении произошел на юго-западном участке Сокольнической линии метро. Задержка была связана с высадкой пассажиров одного из поездов.

20 октября сообщалось, что мужчина упал на рельсы на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. Пострадавший получил травмы. Дежурившие на станции сотрудники полиции вызвали скорую помощь.

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