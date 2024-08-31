Четыре вертолета тушат пожар на Бережковской набережной в Москве

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

К ликвидации пожара на Бережковской набережной привлекли четыре вертолета Московского авиационного центра, сообщает ТАСС.

На данный момент три вертолета Ка-32 и один Ми-26 выполнили на очаги пожара 71 сброс воды – это более 350 тонн.

Ранее к тушению пожара в административном здании привлекли пожарный корабль "Полковник Чернышев". На месте также работают более 130 человек и 45 единиц техники.

Пожар произошел на Бережковской набережной, доме 20, строении 9. Там горит трехэтажное административное здание. Огонь полыхает на площади в тысячу квадратных метров. Горит второй этаж.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало. По информации Дептранса, движение по Бережковской набережной от дома 16 до улицы Потылиха перекрыто.