Мужчина облил бензином и поджег двух подростков в Курганской области

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В Курганской области один подросток погиб и еще один пострадал после того, как неизвестный облил их бензином и поджег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

"Подростки из Лебяжьевского округа с ожогами были доставлены в Курганскую областную клиническую больницу. Один из мальчиков получил ожог более 95%. <...> Несмотря на все усилия врачей мальчика не удалось спасти", – рассказали в ведомстве.

Второй мальчик получил 14% ожогов тела. Сейчас он находится в больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным телеканала РЕН ТВ, мальчикам 14 и 15 лет. Бензином их облил некий 22-летний безработный молодой человек. К настоящему времени правоохранителям удалось установить его личность.

В июне этого года на детской площадке на юго-западе Москвы мальчик облил сверстника горючей жидкостью и поджег. В результате последний получил ожог третьей степени до 99% тела и термический ожог дыхательных путей. Спустя примерно 20 дней он скончался.

