31 августа, 07:03Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Хабаровском крае
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Хабаровского края"
В Хабаровском крае произошло столкновение двух автомобилей Toyota и Subaru на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре около села Дада. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.
В результате аварии погибли четыре человека: трое из них были в автомобиле Subaru, четвертый – в салоне Toyota. Еще один человек был госпитализирован с различными травмами.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура Нанайского района контролирует ход процессуальной проверки, уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области произошло столкновение пассажирского автобуса маршрута Москва – Махачкала и фуры Mercedes, в результате которого один человек погиб, еще десять пострадали.
До этого ДТП с участием двух легковушек произошло на трассе в Свердловской области. В результате пострадали восемь человек, включая подростка.
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