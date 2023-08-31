Четыре человека погибли в ДТП в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Хабаровского края"

В Хабаровском крае произошло столкновение двух автомобилей Toyota и Subaru на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре около села Дада. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

В результате аварии погибли четыре человека: трое из них были в автомобиле Subaru, четвертый – в салоне Toyota. Еще один человек был госпитализирован с различными травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура Нанайского района контролирует ход процессуальной проверки, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области произошло столкновение пассажирского автобуса маршрута Москва – Махачкала и фуры Mercedes, в результате которого один человек погиб, еще десять пострадали.

До этого ДТП с участием двух легковушек произошло на трассе в Свердловской области. В результате пострадали восемь человек, включая подростка.