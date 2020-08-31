В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

31 августа, 23:05
В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Такие данные представил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Известно, что у всех умерших пациентов был зафиксирован диагноз "пневмония". Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на коронавирус.
Таким образом, всего с начала пандемии в столице скончались 4 832 человека с COVID-19.
За последние сутки в России подтвердили 4 993 новых случая коронавирусной инфекции. Из них в 1 360 случаях не было клинических проявлений болезни.
Москва продолжает находиться во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19. Так, в столице количество новых случаев коронавируса составило 5,4 на 100 тысяч человек.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность второй волны COVID-19 в России. Она отметила, что необходимо подготовиться к разным ситуациям.
В России выявили 4 993 новых случая COVID-19
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