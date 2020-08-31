Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве число новых случаев COVID-19 составляет 5,4 на 100 тысяч человек, по этому показателю город находится во второй десятке среди российских регионов, сообщает Оперативный штаб.



Столица входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев коронавируса – этот показатель в Москве составляет 0,3%.

"За август зарегистрировано почти в два раза меньше новых случаев COVID-19, чем в июне. Среднесуточный темп прироста новых случаев за август составил 0,27%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе", – говорится в сообщении.

За последние сутки в России подтвердили 4 993 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 360 случаев не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах. На Москву пришлось 685 случаев, на Санкт-Петербург – 188, на Московскую область – 146.

Всего в России зарегистрировано 995 319 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 83 летальных случая. За весь период по России умерли 17 176 человек. За прошедшие 24 часа выписано 2 405 человек, а за все время – 809 387.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.

