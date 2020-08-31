Глава Роспотребнадзора оценила вероятность второй волны COVID-19

31 августа, 21:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что второй волны пандемии коронавируса COVID-19 в России можно избежать при соблюдении действующих санитарных правил. Об этом она рассказала в интервью в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы готовимся каждый год практически одинаково, в этом году с учетом новых знаний и нового уровня подготовки: и госпитальной базы, и медицинского дополнительного оборудования, и знаний специалистов, наших коллег врачей", – объяснила специалист.
Глава ведомства также подчеркнула, что необходимо подготовиться к разным ситуациям.
"Мы должны быть готовы к самым разным вариантам – собственно, это сегодня и происходит. Но если мы будем соблюдать правила, ничего… изменений произойти не должно", – заявила Попова.
По словам руководителя Роспотребнадзора, при ухудшении эпидемиологической обстановки сохраняется возможность перевода школьников на дистанционное обучение. В данном случае, как объяснила специалист, будет применяться тот же протокол действий, что и при вспышках гриппа.
Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, самый стойкий иммунитет к COVID-19 в РФ у детей до 13 лет. К таким выводам пришли аналитики, изучившие результаты первого исследования популяционного иммунитета среди граждан России.
За последние сутки в России подтвердили 4 993 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших теперь составляет 995 319 человек.
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