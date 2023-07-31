Один человек погиб в ДТП с грузовиком-ассенизатором в Республике Алтай

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Авария с участием микроавтобуса и ассенизаторского грузовика произошла на трассе в Чемальском районе Алтая. В результате ДТП погиб один человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по республике.

Отмечается, что грузовик Hino столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter около села Чемал. Второй автомобиль перевозил 20 пассажиров, включая двух детей. По данным телеканала, один из пострадавших скончался по пути в больницу.

Спасатели отключили аккумулятор грузовика и оказали пострадавшим медицинскую и психологическую помощь.

До этого сообщалось, что семилетнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу на Волгоградском проспекте в Москве, сбила машина. По данным прокуратуры Москвы, на ребенка наехала 28-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen. Мальчик выжил, его госпитализировали.

Ранее сообщалось о возгорании пассажирского автобуса на Пулковском шоссе Санкт-Петербурга. В результате происшествия никто не пострадал. К локализации возгорания в том числе привлекли сотрудников Росгвардии.

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