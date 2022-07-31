Причины смерти водителя коммерческого автобуса будут названы после завершения проверки

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Мертвого водителя обнаружили в автобусе на конечной остановке на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Сегодня утром <...> произошло ЧП с водителем автобуса коммерческого перевозчика ООО "Стартранс". На конечной остановке в салоне автобуса обнаружен мужчина без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в районе дома 37А на Озерной улице. На место были вызваны экстренные службы. В настоящее время ведется расследования причин смерти человека, они будут названы после завершения проверки.

Ранее, 28 июля, неизвестный проник в тоннель, прилегающий к станции метро "Технопарк". Позже его обнаружили мертвым. Были слухи, что он являлся сотрудником метро, однако пресс-служба подземки эту информацию опровергла.

