После взрыва на пороховом заводе в Перми возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва на пороховом заводе в Перми, где пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

Дело заведено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Днем 31 июля на пороховом заводе в Перми при детонации специзделия произошел взрыв без последующего горения. Из пятерых пострадавших двоих госпитализировали с ожогами.

Гендиректор предприятия Олег Миргородский отметил, что происшествие не повлияло на производственный процесс. ЧП он назвал "групповым несчастным случаем".

В июне пожар случился на пороховом заводе в Казани. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, оно произошло в законсервированном на ремонт здании.