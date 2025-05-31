Пожар на предприятии в Красногорске локализован

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Возгорание, которое было выявлено на территории производственного здания в Красногорске, удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар на предприятии "Колесник" в Красногорске возник вечером 31 мая. Изначально площадь пожара составляла 900 квадратных метров, но через некоторое время огонь распространился до 4 тысяч "квадратов".

На территории производственного здания воспламенился металлический ангар, две хозпостройки и резиновая крошка. На месте происшествия работают 45 специалистов и 13 единиц техники, которые занимаются полной ликвидацией пожара. Информации о пострадавших пока не поступало.

По предварительным данным, пожар на производстве резиновой обуви в подмосковном Красногорске произошел из-за аварийного режима работы электросети. Однако в прокуратуре уточнили, что точные причины будут установлены после осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

