В Белом доме заявили, что Байден не требует тотального запрета на продажу оружия

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Президент США Джо Байден не поддерживает идею тотального запрета на торговлю оружием, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, чьи слова передает РИА Новости.

По ее словам, Байден ратует за запрет на продажу штурмового оружия и магазинов повышенной емкости.

Ранее сообщалось, что минимум три человека получили ранения в результате стрельбы на территории университета в Новом Орлеане, штат Луизиана. Во время выпускной церемонии в университете произошла драка, после которой были слышны от 5 до 12 выстрелов. Пострадавшие были доставлены в местную больницу, подозреваемый в стрельбе задержан.

До этого сообщалось, что стрельба произошла в начальной школе в американском городе Ювалд. По данным техасского сенатора Роланда Гутьерреса, погиб 21 человек: 18 детей, двое взрослых и сам стрелок. Губернатор Техаса Грег Эбботт, в свою очередь, уточнил, что стрельбу в школе открыл 18-летний местный житель Сальвадор Рамос.

