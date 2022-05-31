Емкость с химикатами была взорвана на комбинате "Азот" в ЛНР

Фото: телеграм-канал "РОДИОН МИРОШНИК"

Емкость с химикатами взорвали на комбинате "Азот" в Северодонецке в ЛНР. Об этом в своем телеграм-канале заявил посол республики в России Родион Мирошник.

Он отметил, что, по предварительной информации, в емкости была азотная кислота.

Мирошник добавил, что территория предприятия еще контролируется формированиями Украины.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что изотермический фургон обнаружили российские военные в ходе обследования подземных сооружений "Азовстали". Внутри были найдены 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

