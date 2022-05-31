Женщина-пешеход погибла в ДТП на севере Москвы

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Женщина-пешеход погибла в результате ДТП на севере столицы. Об этом сообщили в ГИБДД Москвы в своем телеграм-канале

"На пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе водитель автомобиля Range Rover, не справившись с управлением, допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на женщину-пешехода с последующим опрокидыванием. В результате ДТП женщина на вид в возрасте 60 лет от полученных травм скончалась", – отмечается в сообщении.

В Дептрансе Москвы сообщили, что, по предварительной информации, водитель не справился с управлением. Этой же версии придерживаются в Госавтоинспекции Москвы.

В настоящее время на место аварии выдвинулись городские службы.

Ранее трехлетний мальчик погиб в результате наезда на него автомобиля "Газель" на востоке Москвы. Уточняется, что ребенок, находясь на прогулке с бабушкой и дедушкой, случайно выкатился на велосипеде на дорогу.