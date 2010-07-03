Подозреваемому в подготовке взрыва в Лионе предъявили обвинения

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Уроженцу Алжира, которого подозревают в подготовке взрыва в Лионе, предъявили обвинения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным парижской прокуратуры, ему вменяют такие статьи, как "покушение на убийство и связь с террористической группировкой", "участие в преступном сговоре", "изготовление и хранение взрывчатых веществ".

Как передает BFMTV, 31 мая Мохамед Меджуб предстал перед судьей, после чего его поместили под стражу. В ходе заседания обвиняемый подтвердил свою связь с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".

Взрыв в Лионе произошел вечером 24 мая. На пешеходной улице Виктора Гюго сработало самодельное взрывное устройство – пакет с болтами, гвоздями и обрезками металла. Согласно кадрам с камеры видеонаблюдения, подозреваемый подъехал на велосипеде и оставил сверток на улице.

В результате инцидента пострадали 13 человек, в том числе восьмилетний ребенок. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку пострадавшим и их семьям.

Прокуратура начала расследование по статье "Попытка преднамеренного убийства". Вскоре полиции удалось задержать троих подозреваемых. В их числе оказался 24-летний алжирский студент, который, как считают правоохранители, был исполнителем теракта. Он уже признался в содеянном.