Исполнители теракта в стамбульской церкви работали официантами – СМИ

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Двое задержанных по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле работали официантами в ресторане, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Речь идет о суши-ресторане в районе Бахчелиэвлер. Отмечается, что подозреваемые устроились туда нелегально. По данным журналистов, при подготовке к теракту вместе с сообщниками двое злоумышленников тщательно изучили обстановку у церкви.

В СМИ подчеркнули, что перед атакой они периодически приходили к церкви и изучали район. Пятеро их сообщников перед этим выяснили, где расположены камеры видеонаблюдения, и разработали план побега.

Инцидент произошел во время службы днем в воскресенье, 28 января. Двое неизвестных открыли огонь по 50 прихожанам. В результате нападения один человек погиб, еще несколько получили ранения. СМИ сообщили, что ответственность за нападение взяла на себя ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация).

После вооруженного нападения в Стамбуле задержали 47 человек. Один из них – гражданин Таджикистана, другой – россиянин. Предположительно, оба подозреваемых являются членами ИГ.

По информации СМИ, 29 января число задержанных достигло 51, 23 из них будут депортированы. Отмечалось, что злоумышленники обсуждали нападение через мессенджер. Следствие будет выяснять, кто им дал указание совершить акцию.