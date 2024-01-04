В США рассказали о вероятном ответе Ирана на теракт в Кермане – СМИ

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Командующие войсками в Иране должны избегать прямой военной конфронтации с США и потребовал сократить ответные меры до операции против Израиля и до атаки "прокси-группировок" на американские базы. Об этом сообщил верховный руководитель Ирана Али Хаменеи в связи с терактом в Кермане, передает издание The New York Times.

По его словам, командующие должны проявить "стратегическое терпение".

Как добавляет газета со ссылкой на заявления верховного руководителя Ирана, подобные атаки на страну были подготовлены Израилем.

3 января на кладбище, где похоронен генерал Касем Сулеймани, произошли взрывы во время массовых шествий в годовщину гибели Сулеймани. По предварительным данным, взрывы были произведены дистанционно.

По информации местных СМИ, в результате произошедшего погибли 103 человека. Предварительно, пострадали еще более 180 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что заказчики и исполнители теракта в Кермане будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами Ирана и наказаны по заслугам. Глава страны осудил террористическое преступление и выразил сочувствие семьям погибших.



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