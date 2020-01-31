Бастрыкин взял на контроль проверку обрушения СКК в Петербурге

РИА Новости/Александр Гальперин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место обрушения крыши спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
Глава ведомства также поставил на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной в Санкт-Петербурге.
"Для оказания помощи на место происшествия направлены также следователи-криминалисты. Глава ведомства поручил обеспечить тщательное исследование всех обстоятельств происшествия", – рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
Крыша спортивно-концертного комплекса обрушилась при демонтаже. Инцидент произошел по адресу проспект Юрия Гагарина, дом 8. В результате один из рабочих строительной бригады погиб.
Площадь обрушения конструкций составила 25-28 тысяч квадратных метров. Обрушилось почти 80% конструкций стен и кровли комплекса. Опасности дальнейшего разрушения объекта нет.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия, устанавливают и опрашивают свидетелей и очевидцев, а также назначают необходимые экспертизы.
При демонтаже крыши на стадионе "Петербургский" погиб рабочий