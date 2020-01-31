СК начал проверку после обрушения кровли комплекса в Петербурге

Фото: скриншот видео "Фонтанка.ру"

Следственный комитет РФ начал проверку после обрушения спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия выехал руководитель СК по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус. Следователи осматривают место происшествия, устанавливают и опрашивают свидетелей и очевидцев, а также назначают необходимые экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что кровля спортивно-концертного комплекса обрушилась при демонтаже в Петербурге. Инцидент произошел по адресу проспект Юрия Гагарина, дом 8.

Площадь обрушения конструкций спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге составила 25-28 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по городу.

В ведомстве подчеркнули, что обрушилось почти 80% конструкций стен и кровли комплекса. Также известно, что при обрушении есть пострадавшие. По последним данным, обнаружено тело одного погибшего.