ФАС проверит информацию о росте цен на медицинские маски и противовирусные препараты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку после получения нескольких обращений о росте цен на медицинские маски и противовирусные препараты, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

Ранее оперативный штаб по контролю и предупреждению завоза и распространения коронавируса дал поручение ФАС и Росздравнадзору пресекать попытки завышения цен и недобросовестной конкуренции.

О первых случаях заболевания новой формой пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщалось в декабре 2019 года. Эпидемия началась с административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань.

Всего в Китае в стране зарегистрировано свыше 9 тысяч случаев заболевания. Жертвами болезни стали 213 человек.

В России выявили первых двух заболевших новой формой пневмонии в Забайкалье и Тюменской области.