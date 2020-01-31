В МЧС уточнили площадь обрушения спорткомплекса в Петербурге

Фото: кадр с видео “Фонтанка.Ру”

Площадь обрушения конструкций спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге составила 25-28 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

В ведомстве подчеркнули, что обрушились почти 80% конструкций стен и кровли комплекса. Также известно, что при обрушении есть пострадавшие. Дополнительной информации на данный момент нет.

Кровля спортивно-концертного комплекса обрушилась при демонтаже. На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, что один из находившийся на крыше рабочих в момент обрушения не успел зацепиться за строительное оборудование и упал вниз.

По факту произошедшего следователи начали доследственную проверку. Сотрудники СК осматривают место обрушения, опрашивают очевидцев, изымают всю необходимую документацию. Для установления причин случившегося назначены необходимые экспертизы.

Ранее в городе Прокопьевске обрушилась кровля вагоноремонтного цеха завода "Новотранс". Предположительная причина – скопившийся на кровле снег. Пострадала одна из сотрудниц предприятия, ее госпитализировали с травмами средней тяжести. Остальные рабочие успели эвакуироваться.

