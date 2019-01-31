Дела о кражах картины и шубы из Третьяковки расследуются отдельно

Полиция расследует независимо друг от друга дела о кражах шубы и картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи 27 января. Ранее СМИ сообщали, что шубу украли для отвлечения внимания от похищения картины. Такое же мнение высказала директор музея Зельфира Трегулова.
"Дела пока не объединяют, их ведут разные следователи", – рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
Картину "Ай-Петри. Крым" украли из Третьяковской галереи вечером 27 января. В то же время пропала шуба одной из посетительниц выставки.
На кадрах с записи камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина снял картину со стены и забрал с собой. Судя по реакции посетителей выставки, они приняли преступника за музейного работника. Рамку от картины он оставил в музее, а полотно забрал с собой.
На следующий день предполагаемого преступника задержали в подмосковном поселке Заречье, им оказался ранее судимый Денис Чуприков. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Таганский суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Чуприкова до 27 марта.
При осмотре картины на ней обнаружили незначительные повреждения. В министерстве культуры пообещали оснастить электронными датчиками безопасности все картины в Третьяковке.
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