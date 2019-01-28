В Третьяковке украли шубу одновременно с картиной Куинджи

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Сигнал о краже шубы в момент хищения картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи не похоже на случайное совпадение, считает директор галереи Зельфира Трегулова.

"Я не следователь, чтобы делать какие-то выводы, но это не похоже на случайное совпадение", – цитирует Трегулову РИА Новости.

Она также рассказала, что похищенную картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" пока не будут выставлять в Третьяковке. К концу дня полотно вновь окажется в галерее, но уже не на выставке, а в депозитарии. По словам Трегуловой, специалисты Русского музея прибудут в Москву для осмотра полотна.

Также директор Третьяковки отметила, что примет решение в отношении своих подчиненных, допустивших воровство картины, и выразила надежду, что то же самое сделает министерство культуры со своими работниками, которой, в частности, является Трегулова.

Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" украли из Третьяковской галереи вечером в воскресенье, 27 января. На кадрах с записи камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина подошел к картине во время выставки, снял ее со стены и забрал с собой. Судя по реакции посетителей, они подумали, что преступник является работником Третьяковки. Рамку от картины он оставил в музее, а полотно забрал с собой.

На следующий день предполагаемого преступника задержали в подмосковном поселке Заречье, им оказался Денис Чуприков 1986 года рождения. Картину он спрятал на территории строящегося жилого дома в Одинцовском районе. Предполагают, что на преступление он пошел из корыстных побуждений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие планирует просить суд об аресте подозреваемого.

Полотно было застраховано на время экспонирования в Третьяковской галерее. По данным Минкультуры и компании-страховщика "Стерх", страховая стоимость картины составляет 12 миллионов рублей. При осмотре специалисты не обнаружили на полотне видимых повреждений. Остальные экспонаты галереи решили оснастить датчиками безопасности, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций.

Выставка Архипа Куинджи начала работать 6 октября 2018 года. Она продлится до 17 февраля. В экспозицию вошли около 180 живописных картин, эскизов и этюдов из 23 музейных собраний РФ, Азербайджана и Белоруссии и одной частной коллекции.

