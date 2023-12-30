Губернаторы нескольких регионов России выразили готовность помочь Белгороду

Фото: телеграм-канал Baza

Власти Воронежской и Липецкой областей выразили искренние соболезнования после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода, в результате которого погибли люди.

"Террористы из ВСУ нанесли чудовищный по своей жестокости удар по Белгороду. Уверен, что российская армия не оставит этот теракт без ответа", – сообщил в своем телеграм-канале глава Липецкой области Игорь Артамонов.

При этом он отметил, что его регион готов оказать всю необходимую помощь Белгороду.

В свою очередь, глава Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале тоже выразил готовность в оказании необходимой помощи жителям Белгорода. Более того, он попросил воронежцев воздержаться от использования пиротехники в период праздников.

После этого свои искренние соболезнования выразили губернаторы Калужской, Курской, Орловской, Омской, Рязанской, Вологодской, Владимирской, Нижегородской, Брянской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также глава Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, все они предложили свою помощью властям региона, который пострадал от обстрела со стороны ВСУ.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

После Гладков заявил, что сигнал о ракетной опасности отменен. Он также объявил о запуске горячей линии для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях после обстрела.

Число погибших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), по последним данным,составило десять человек: девять взрослых и один ребенок. По информации МЧС России, пострадало также 45 человек, из которых ранения получили 4 ребенка.

В свою очередь, Сергей Собянин выразил соболезнования близким и родным погибших в связи с трагедией в Белгороде. Он отметил, что пострадавшим в Белгороде окажут помощь московские врачи.



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