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17:11

Происшествия

Людей эвакуировали из ТЦ "Ривьера" на юге Москвы

Видео: Москва 24

Посетителей торгового центра "Ривьера" на Автозаводской улице в столице эвакуировали. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

В настоящее время большое количество людей находится на улице у входов в здание. О причинах эвакуации пока не сообщалось.

Ранее в пятницу неизвестные сообщили о "минировании" Останкинской телебашни. На место для проверки здания на предмет наличия взрывных устройств выезжали сотрудники МЧС.

До этого в столице эвакуировали Московский международный Дом музыки. В правоохранительные органы также поступало анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании.

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