17:11Происшествия
Людей эвакуировали из ТЦ "Ривьера" на юге Москвы
В настоящее время большое количество людей находится на улице у входов в здание. О причинах эвакуации пока не сообщалось.
Ранее в пятницу неизвестные сообщили о "минировании" Останкинской телебашни. На место для проверки здания на предмет наличия взрывных устройств выезжали сотрудники МЧС.
До этого в столице эвакуировали Московский международный Дом музыки. В правоохранительные органы также поступало анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании.
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