В Москве госпитализировали Бари Алибасова

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Фото: Москва 24
Российский продюсер Бари Алибасов госпитализирован с травмами в одну из московских клиник.
Как сообщил РИА Новости PR-директор Вадим Горжанкин, у Алибасова сильнейшие ушибы ног и, возможно, сломаны ребра. Также у него может быть диагностировано сотрясение головного мозга.
Горжанкин добавил, что Алибасов не может не только есть, но и пить воду.
"Не до конца понятно, с чем это связано: либо это последствия "Крота", либо результат его падения", – сказал представитель Алибасова.
По его словам, продюсер сам рассказал, что упал с лестницы. Однако эта версия пока не подтверждена, так как нельзя сказать, что Бари Каримович находится в ясном сознании, уточнил Горжанкин.
PR-директор также сообщил, что сын Алибасова вызвал в квартиру сотрудников частного охранного предприятия. Он считает, что на отца могло быть совершено покушение: его либо избили, либо сбросили с лестницы.
Алибасов-младший намерен обратиться в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств случившегося.
В 2019 году основатель и руководитель группы "На-на" был госпитализирован, когда выпил жидкость для прочистки труб.
Ранее адвокат Сергей Жорин сообщил, что Алибасов рассказал ему о желании совершить суицид.
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