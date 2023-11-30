Генконсульство РФ в Алма-Ате ищет родственников погибших при пожаре в хостеле россиян

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Генеральное консульство РФ в Алма-Ате ищет родственников двух россиян, погибших в результате пожара в хостеле, сообщает ТАСС.

Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с представителями МЧС Казахстана и местной полицией. Выясняются обстоятельства трагедии.

РИА Новости со ссылкой на мэрию города сообщает, что хостел работал без разрешения. Объект должен был эксплуатироваться в качестве магазина, а под хостел его переоборудовали 1,5 месяца назад.

Власти Алма-Аты добавили, что при изменении функционального назначения с магазина на хостел необходимо выполнение санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности, но этого не было сделано.

О пожаре в хостеле на улице Ади Шарипова в казахстанском городе Алма-Аты стало известно утром 30 ноября. Огонь вспыхнул в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, переоборудованного под хостел. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Всего в результате ЧП погибли 13 человек, 4 из которых – иностранцы. В частности, погибли два россиянина и два гражданина Узбекистана. Остальные девять человек – граждане Казахстана. Назначена судебно-медицинская экспертиза.