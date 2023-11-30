Число погибших в хостеле Алма-Аты россиян выросло до 2

Фото: телеграм-канал Readovka

Полиция Алма-Аты сообщила о гибели второго гражданина РФ в результате пожара в хостеле, сообщает РИА Новости.

Правоохранители рассказали, что всего в результате ЧП погибли 13 человек, 4 из которых –иностранцы. В частности, погибли два россиянина и два гражданина Узбекистана. Остальные девять человек – граждане Казахстана. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

О пожаре в хостеле на улице Ади Шарипова в казахстанском городе Алма-Аты стало известно утром 30 ноября. Огонь вспыхнул в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, переоборудованного под хостел. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По предварительной информации, в результате возгорания погибли 13 человек – они могли скончаться от отравления угарным газом. Ранее говорилось, что погиб гражданин России – уроженец республики Саха.