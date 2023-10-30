Беспорядки в Дагестане стали следствием спланированной извне провокации – МИД

Фото: 123RF/mikrokon

Беспорядки в Дагестане стали следствием спланированной извне провокации, направленной на подрыв единства России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, эти провокации осуществили те, кто уже неоднократно прибегал к экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Захарова подчеркнула, что в реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов.

"Оперативность заявлений и публикаций Владимира Зеленского, а также их содержание являются прямым свидетельством того, что информационная диверсия, предпринятая киевскими спецслужбами, носит скоординированный характер. Показательно, что в призывах к беспорядкам были замечены ресурсы, связанные с беглым провокатором Пономаревым, ранее неоднократно вызывающе заявлявшем о желании нанести ущерб РФ, – говорится в сообщении Захаровой.

Дипломат обратила внимание на то, что оперативная и недвусмысленная реакция российского руководства, а также слаженные и четкие действия правоохранительных органов стали однозначным ответом всем тем, кто надеется посеять смуту и раздор в России.

Захарова напомнила, что национальное единство – это один из столпов развития России, а всякая другая позиция имеет антироссийскую направленность.

Представитель МИД добавила, что Россия продолжит играть стабилизирующую роль в международных делах, в том числе в ближневосточном урегулировании с опорой на взаимоуважительные отношения со всеми государствами региона, а также добиваться разрешения споров и конфликтов на основе цивилизованного диалога.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы "оперировали" с территории Украины. При этом он отметил, что поддержку участникам беспорядков, скорее всего, оказывали и те, кому социально-экономические преобразования в Дагестане невыгодны.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали 22 человека, 4 из которых госпитализировали. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.