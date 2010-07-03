ФСБ провела обыск в Физическом институте имени Лебедева

Сотрудники ФСБ провели обыски в Физическом институте имени Лебедева (ФИАН) РАН и в квартире директора института Николая Колачевского, сообщила "Интерфаксу" помощник Колачевского Наталья Тарасенко.

Она уточнила, что обыски проводились в бухгалтерии и в договорном отделе. Директор в течение дня был под наблюдением сотрудников ФСБ, затем его посадили в машину и повезли на обыск домой.

Сейчас Колачевский находится дома, о результатах обыска ничего неизвестно.

По информации СМИ, Колачевского задержали по подозрению в хищении. О какой сумме похищенного идет речь, также не сообщается.

Официального подтверждения информации пока нет.