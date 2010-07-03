Правозащитник Маяков задержан за покушение на мошенничество

фото: соцсети

Работа "Комитета за гражданские права" может быть прекращена из-за возбуждения уголовного дела в отношении правозащитника Андрея Маякова по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Данный вопрос рассмотрят в ближайшее время, отметил председатель организации, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин.

"В дальнейшем будет обсуждаться возможность прекращения работы организации в связи с тем, что в нашей стране условий для ее работы нет", – объяснил он.

По данным следствия, заместитель председателя – директор межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права" Маяков получил в качестве первого транша 200 тысяч рублей от лица, приговоренного к лишению свободы. Всего Мягков должен был получить 2,5 миллиона рублей, отмечается в сообщении СК.

Уточняется, что за эти деньги подозреваемый обещал посодействовать в проведении органами прокуратуры проверки законности вынесенного приговора.

"В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению", – говорится в сообщении.

В СК отметили, что правоохранители задержали Маякова при получении денег. В ближайшее время ему предъявят обвинение. В свою очередь, правозащитник своей вины не признал и намерен обжаловать следственные действия.

– Когда проводили обыски и выемки, не допустили адвоката, не представились, отвезли моего подзащитного в СК в ночное время, – заявил его адвокат Федор Аксененко.

Ранее обвинение в крупном мошенничестве предъявили заместителю начальника Генштаба ВС России, генерал-полковнику Халилу Арсланову. Как сообщалось ранее, Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил. По этому делу также был арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ, полковник Павел Кутахов.

Расследование якобы стало результатом досудебных соглашений о сотрудничестве, которые с Главной военной прокуратурой заключили экс-гендиректор АО "Воентелеком" Александр Давыдов и его предполагаемые подельники.

