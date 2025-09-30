За ночь над регионами РФ сбит 81 украинский БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 30 сентября сбили 81 украинский беспилотник, сообщает Минобороны.

Уточняется, что 26 дронов удалось ликвидировать над Воронежской областью, еще 25 – над Белгородской, а 12 БПЛА – в небе над Ростовской областью. Еще 11 воздушных целей уничтожено над Курской областью, а 7 – над Волгоградской.

В ночь на 29 сентября российские силы ПВО сбили 84 украинских беспилотника над 8 регионами России. Только в период с 23:00 до 07:00 по московскому времени были уничтожены 78 БПЛА.

В частности, дроны ликвидировали над Брянской, Белгородской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Орловской и Курской областями, а также над территорией столичного региона.

