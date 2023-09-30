В результате удара ВСУ по монастырю в Волновахе пострадали монах и прихожанин

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В результате удара ВСУ по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольское на юге Донецкой Народной Республики пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС.

"Украинские войска обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском под Волновахой. Ранен монах – архимандрит Лаврентий и прихожанин", – сообщили в экстренных службах.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетой по зданию гостиницы в городе Енакиево Донецкой народной республики. В гостинице жили строители, которые приехали помочь в восстановлении города. Он отметил, что ВСУ решили таким образом испортить День воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии.

До этого глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ попытались вести разведку боем в направлении Приютного и других населенных пунктов южного направления в Донецкой Народной Республике, однако были отброшены на исходные позиции.