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29 сентября, 23:18

Политика

Войска РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на южнодонецком направлении – Пушилин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские военнослужащие попытались вести разведку боем в направлении Приютного и других населенных пунктов южного направления в Донецкой Народной Республике, однако были отброшены на исходные позиции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что каких-либо серьезных результатов украинские войска не добились и с потерями были отброшены на исходные позиции.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы с 24 по 29 сентября осуществили девять ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по ВСУ, в том числе разрушив пункт управления "Иностранного легиона".

До этого глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что военные Украины группами добровольно сдаются в плен, особенно активно – на ореховском направлении запорожского фронта.

ВС России отразили 31 атаку ВСУ на донецком направлении за неделю

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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