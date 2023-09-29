29 сентября, 23:18Политика
Войска РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на южнодонецком направлении – Пушилин
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Украинские военнослужащие попытались вести разведку боем в направлении Приютного и других населенных пунктов южного направления в Донецкой Народной Республике, однако были отброшены на исходные позиции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что каких-либо серьезных результатов украинские войска не добились и с потерями были отброшены на исходные позиции.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы с 24 по 29 сентября осуществили девять ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по ВСУ, в том числе разрушив пункт управления "Иностранного легиона".
До этого глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что военные Украины группами добровольно сдаются в плен, особенно активно – на ореховском направлении запорожского фронта.
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