30 сентября, 05:46Происшествия
В Бурятии сошли с рельсов две секции локомотива грузового поезда
Фото: depositphotos/V_Sot
Ночью 30 сентября на 1069-м километре Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, между Северобайкальском и поселком Нижнеангарск, сошли с рельсов две секции локомотива грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В результате произошедшего никто не пострадал. Габарит по среднему пути не нарушен, задержки пассажирских поездов также нет. Из Северобайкальска готовится к выезду аварийно-восстановительный поезд, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 30 пассажиров погибли и еще 80 пострадали в результате схода десяти вагонов поезда с рельсов Пакистане. Чрезвычайное происшествие случилось в пакистанской провинции Синд, недалеко от города Навабшах.
По словам министра железных дорог и авиации Пакистана Хаваджа Саада Рафика, возможная причина крушения поезда может заключаться в механической неисправности или саботаже.
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