На станции Матвеевская МЖД во время перевозки рельсов была повреждена платформа

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На станции Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) была повреждена платформа в момент перевозки одним из грузовых поездов рельсов. Об этом сообщает пресс-служба московской магистрали.

"Сегодня в 05:09 на перегоне Москва-Сортировочная-Киевская – Солнечная Киевского направления во время перевозки рельсов произошло нарушение габарита груза, вследствие чего была повреждена пассажирская инфраструктура на платформе № 1 станции Матвеевская", – указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вследствие произошедшего никто не пострадал, специалисты уже завершили работу по уборке платформы, убрали поврежденные конструкции и позволили пассажирам пройти на нее.

Подчеркивается, что движение на Киевском направлении осуществляется в штатном режиме.

МЖД было принято решение создать штаб, который разберется в причинах произошедшего, отметили в пресс-службе.

Ранее очевидцы сообщали, что грузовой поезд повредил платформу на станции Матвеевская в Москве. Отмечалось, что одна из рельс, которую перевозил поезд, съехала, выбила стекла на платформе и деформировала детали вестибюля.



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