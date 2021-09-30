На Камчатке полицейские изъяли более тонны красной икры у водителя внедорожника

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Более 1,2 тонны красной икры стоимостью свыше 34 миллионов рублей изъяли из внедорожника в Камчатском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Камчатском крае сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более тонны икры рыб семейства лососевых стоимостью свыше 34 миллионов рублей", – приводит слова Волк ТАСС.

Она отметила, что водитель автомобиля был задержан ночью на дороге Петропавловск-Камчатский – Мильково. Сотрудникам ГИБДД удалось остановить его только при погоне, поскольку мужчина игнорировал требования и пытался скрыться.

По предварительным данным, красную икру мужчина планировал продать. Возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем".

Ранее сообщалось, что в Москве изъяли более 10 тонн незаконно добытого осетра, занесенного в Красную книгу. Склад, где хранилась замороженная рыба, обнаружили в ВАО. В 10 километрах от склада находился цех, работники которого в антисанитарных условиях перерабатывали сырье.