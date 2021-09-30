На Камчатке полицейские изъяли более тонны красной икры у водителя внедорожника

02:06
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Более 1,2 тонны красной икры стоимостью свыше 34 миллионов рублей изъяли из внедорожника в Камчатском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Камчатском крае сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более тонны икры рыб семейства лососевых стоимостью свыше 34 миллионов рублей", – приводит слова Волк ТАСС.
Она отметила, что водитель автомобиля был задержан ночью на дороге Петропавловск-Камчатский – Мильково. Сотрудникам ГИБДД удалось остановить его только при погоне, поскольку мужчина игнорировал требования и пытался скрыться.
По предварительным данным, красную икру мужчина планировал продать. Возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем".
Ранее сообщалось, что в Москве изъяли более 10 тонн незаконно добытого осетра, занесенного в Красную книгу. Склад, где хранилась замороженная рыба, обнаружили в ВАО. В 10 километрах от склада находился цех, работники которого в антисанитарных условиях перерабатывали сырье.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: