Более 100 кг черной икры изъяли из незаконного оборота в столице

Фото: СК РФ

Следователи изъяли из незаконного оборота более 100 килограммов черной икры осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу России. По подозрению в совершении преступления задержано 11 человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, до октября прошлого года две женщины с соучастниками организовали в столице незаконный сбыт этого продукта. В ходе расследования было проведено 15 обысков в Москве и Дагестане.

"Следствием обнаружено и изъято более 100 килограммов икры рыб осетровых видов, денежные средства в размере более 2,5 миллиона рублей, пластиковые карты, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте производных особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России.

В декабре прошлого года троих мужчин и женщину задержали по подозрению в незаконном обороте черной икры в Москве, у них изъяли более 450 килограммов этого продукта. По данным следствия, подозреваемые организовали на территории Подмосковья незаконный сбыт икры рыб осетровых видов. Правоохранители обнаружили и изъяли более 450 килограммов икры рыб осетровых видов, денежные средства более 5 миллионов рублей, пластиковые карты.

