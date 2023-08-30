Крыша здания управления СК в Брянске получила повреждения после падения БПЛА

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В результате падения беспилотника крыша и остекление здания следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области получили повреждения. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что никто не пострадал, сохранность процессуальных документов и вещественных доказательств обеспечили.

"Полученные повреждения фиксируются следователями СК России", – говорится в сообщении.

Ранее хлопок произошел в здании следственного управления Следственного комитета РФ в Брянске. Сообщалось, что в здании выбиты окна. В то же время открытого горения нет.

До этого в Брянске загорелось административное здание в результате падения беспилотника, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он рассказал, что силы противовоздушной обороны пресекли очередную атаку Украины – БПЛА сбили над Советским районом Брянска. Никто не пострадал.

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