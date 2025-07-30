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30 июля, 20:30

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DPA: олимпийская чемпионка Дальмайер в завещании просила оставить ее тело в горах

Олимпийская чемпионка Дальмайер в завещании просила оставить ее тело в горах – СМИ

Фото: AP Photo/Kerstin Joensson

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер в своем завещании просила оставить ее тело в горах в случае гибели. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на семью спортсменки.

О гибели 31-летней Дальмайер в горах Каракорум в Пакистане стало известно в среду, 30 июля.

Спортсменка попала под камнепад еще 28 июля, когда осуществляла вместе с напарницей восхождение на пик Лайла. Однако из-за плохих погодных условий спасательный вертолет смог добраться до места ЧП только 29 июля.

Дальмайер родилась 22 августа 1993 года в Германии. Ей удалось выиграть золото в спринте и гонке преследования на Олимпиаде в Пхенчхане, а также завоевать бронзу в индивидуальной гонке. Кроме того, Дальмайер является семикратной чемпионкой мира.

Профессиональную карьеру девушка завершила в 2019 году, заявив, что потеряла мотивацию в спорте.

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