В Запорожье под обстрел попала территория рядом с общежитием

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

В ходе обстрела Васильевки в Запорожской области украинские военные вели огонь по территории, расположенной рядом с общежитием. Об этом сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в беседе с ТАСС.

По ее словам, в здании проживали люди. Никто из них не погиб, однако в результате ЧП все окна были выбиты. Также повреждения фиксируются на объектах гражданской инфраструктуры.

Сейчас местные власти продолжают оказывать помощь пострадавшим, а также работают над их размещением, уточнила Романиченко.

Также она рассказала о состоянии двух пострадавших при обстреле детей. Глава округа заявила, что врачи оценивают их состояние как стабильное.

Обстрел со стороны ВСУ произошел 30 июля. В результате девочка и мальчик 2016 и 2018 годов рождения получили осколочные ранения. Их доставили в больницу для оказания медпомощи. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, целью атаки стала детская площадка.

До этого украинские военные атаковали село Карыж Глушковского района Курской области. В операции они использовали FPV-дрон. В результате погиб 19-летний сотрудник компании связи "Алабуга".