ТАСС: найдено тело одного из пропавших после прорыва дамбы на Беломорканале

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Обнаружено тело одного из пропавших без вести после размыва временной перемычки между шлюзами на Беломорканале в Карелии. Об этом ТАСС сообщили оперативные службы региона.

На данный момент на место обнаружения тела выдвинулась оперативно-следственная группа.

Размыв временной перемычки на Беломорско-Балтийском канале произошел 29 июля между 10-м и 11-м шлюзами, недалеко от поселка Надвоицы. Ранее сообщалось, что в результате пострадали 10 человек, один погиб.

По версии СК, разрушение перемычки произошло во время проведения ремонтных работ на плотине. В результате произошел неконтролируемый сброс воды на близлежащие населенные пункты. По данным СМИ, вода разрушила 13 домов. Из-за этого ЧП на территории округа был введен режим чрезвычайной ситуации.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ.

